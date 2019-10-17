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ДТП с тяжелыми последствиями совершено в Вороновском районе

17.10.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ДТП с тяжелыми последствиями совершено в Вороновском районе

Сегодня около 19 часов на 30-м километре автодороги Ивье — Трокели — Радунь вблизи деревни Микянцы Вороновского района автомобилем «Пежо» смертельно травмирована велосипедистка. По предварительной информации в условиях встречного разъезда водитель 1989 года рождения совершил наезд на велосипедистку 1975 года рождения, двигавшуюся по его полосе на встречу.

ДТП с тяжелыми последствиями совершено в Вороновском районе

Удар пришелся в центр передней части «Пежо», после чего автомобиль оказался в кювете. Водитель,  житель деревни Субботники Ивьевского района, серьезных травм не получил. От столкновения велосипед отбросило на встречный грузовой тягач.

Женщина скончалась на месте происшествия.

ДТП с тяжелыми последствиями совершено в Вороновском районе

Пресс-служба ГАИ Гродненской области
 
 
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Сегодня около 19 часов на 30-м километре автодороги Ивье — Трокели — Радунь вблизи деревни Микянцы Вороновского района автомобилем «Пежо» смертельно травмирована...
 
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