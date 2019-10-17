|
В Столине мужчину завалило землей - понадобилась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
17 октября спасатели помогли жителю Столина, которого завалило грунтом, сообщает
Сообщение об инциденте спасателям поступило около 14.30. Обратившийся рассказал, что на приусадебном участке при прокладке траншеи под канализацию обвалился грунт и завалил рабочего.
Через четыре минуты сотрудники МЧС прибыли на место и извлекли из траншеи пострадавшего. С предварительным диагнозом «синдром длительного сдавливания» его увезли в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С предварительным диагнозом «синдром длительного сдавливания» пострадавшего увезли в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)