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В Столине мужчину завалило землей - понадобилась помощь спасателей

18.10.2019 08:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 октября спасатели помогли жителю Столина, которого завалило грунтом, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Сообщение об инциденте спасателям поступило около 14.30. Обратившийся рассказал, что на приусадебном участке при прокладке траншеи под канализацию обвалился грунт и завалил рабочего.

Через четыре минуты сотрудники МЧС прибыли на место и извлекли из траншеи пострадавшего. С предварительным диагнозом «синдром длительного сдавливания» его увезли в больницу.

 
 
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С предварительным диагнозом «синдром длительного сдавливания» пострадавшего увезли в больницу.
 
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