В Минском районе спасатели помогли 17-летнему парню, который застрял рукой в бетономешалке

Источник материала: Tut.by

17 октября, примерно в 16.44, спасателям поступил звонок из деревни Атолино (Минский район) о том, что парень застрял рукой в бетономешалке. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

Оказалось, звонил отец пострадавшего. Во время строительных работ на частном подворье парень по собственной неосторожности оступился, и в результате рука попала в работающую рядом бетономешалку.

С помощью специального инструмента сотрудники МЧС освободили пострадавшего.

После осмотра бригадой скорой помощи его госпитализировали.