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В Минском районе спасатели помогли 17-летнему парню, который застрял рукой в бетономешалке
Источник материала: Tut.by
17 октября, примерно в 16.44, спасателям поступил звонок из деревни Атолино (Минский район) о том, что парень застрял рукой в бетономешалке. Подробности
Оказалось, звонил отец пострадавшего. Во время строительных работ на частном подворье парень по собственной неосторожности оступился, и в результате рука попала в работающую рядом бетономешалку.
С помощью специального инструмента сотрудники МЧС освободили пострадавшего.
После осмотра бригадой скорой помощи его госпитализировали.
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Он оступился и попал рукой в работающий механизм.
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