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В Чаусах милиционерам пришлось стрелять в мужчину с ножом

18.10.2019 11:09 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чаусах 17 октября милиционерам пришлось стрелять в мужчину. Он был пьян, ударил ножом собутыльника и угрожал женщине, сообщает СК. Нападавший и потерпевший в больнице.


Фото: Следственный комитет

Днем в милицию сообщили, что в частном доме в Чаусах ранен 41-летний мужчина. Как выяснилось, на него с ножом напал 65-летний собутыльник. После прибытия сотрудников мужчина продолжал вести себя агрессивно и не реагировал на требования прекратить противоправные действия и убрать нож.

Сотрудники охраны сделали предупредительный выстрел в воздух, но пьяный мужчина приставил нож к женщине. Тогда милиционер выстрелил ему в ногу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Задержанный и потерпевший в больнице. Идет расследование.

 
 
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Нападавшего не остановил предупредительный выстрел в воздух, поэтому ему прострелили ногу.
 
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