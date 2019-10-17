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Гродненка перевела более 1600 долларов гадалке, но перемен в жизни так и не дождалась

18.10.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненка перевела более 1600 долларов гадалке, но перемен в жизни так и не дождалась

У 51-летней жительницы города Гродно возникли определенные проблемы в жизни.

Разрешить их земными способами не получилось, поэтому женщина решила прибегнуть к помощи высших сил. Со слов гражданки на просторах интернета она наткнулась на целительницу «Бабушку Дарью» и связалась с ней.

Гадалка заглянула в хрустальных шар, раскинула карты и поняла, что на жительнице областного центра лежит порча и сглаз. Решить эту проблему оказалось не сложно, но только для исправления ситуации высшим силам нужны вполне земные деньги. В итоге жительница Гродно перевела своей помощнице 1618 долларов США, гадалка пообещала, что через две недели ситуация полностью изменится в лучшую сторону.

Прошло две недели, однако жительница областного центра не почувствовала никаких изменений в лучшую сторону. Она связывалась с целительницей и та утверждала, что надо еще немного подождать, а затем и вовсе перестала выходить на связь. Как итог, после неудачного опыта общения с высшими силами, потерпевшая обратилась за помощью в Ленинский РОВД. На данный момент удалось установить, что жительница города Гродно переводила свои сбережения на территорию Российской Федерации. Сыщиками проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий.

За подобное преступление предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 209 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Мошенничество».

Хотелось бы обратить внимание граждан, что подобного рода случаи не единичны. Как показывает практика, когда сложно найти простой выход из ситуации, граждане начинают искать альтернативные способы и именно тогда натыкаются на целителей. Вот только в таких случаях вместо одной проблемы появляются еще несколько. Поэтому стоит задуматься кому, а самое главное за что, вы отдаете свои сбережения.

УВД Гродненского облисполкома
Фото: носит иллюстративный характер
https://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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У 51-летней жительницы города Гродно возникли определенные проблемы в жизни. Разрешить их земными способами не получилось, поэтому женщина решила прибегнуть к...
 
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