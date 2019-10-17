ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ДТП в Пинском районе: непристёгнутый водитель «Рено» получил травмы

18.10.2019 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

ДТП в Пинском районе: непристёгнутый водитель «Рено» получил травмы
По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, 17 октября коло 15 часов 55-летний пинчанин, управляя автомобилем «Рено Эспейс», двигался в направлении п. Садовый Пинского района. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия, не справился с управлением. Автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся.

В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован. В ГАИ отметили, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Проводится проверка.

Уважаемые участники дорожного движения! ГАИ призывает не забывать про использование ремней безопасности.  Как показывает практика, будучи зафиксированным и плотно прижатым ремнём к креслу, тело человека находится в бережливых тисках. Водитель при резком манёвре или после удара с хорошо затянутым ремнём имеет возможность управлять автомобилем и бороться с ситуацией до последнего. Как бы ни крутило, ни било, ни переворачивало автомобиль на дороге или вне её, сиденье и ремень удерживают тело в максимально защищенном положении вдали от крыши, стоек кузова, передней панели. Задумайтесь… Ремень безопасности спасает жизнь!

 

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, 17 октября коло 15 часов 55-летний пинчанин, управляя автомобилем «Рено Эспейс», двигался в...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Гродненка перевела более 1600 долларов гадалке, но перемен в жизни так и не дождалась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика