ДТП в Пинском районе: непристёгнутый водитель «Рено» получил травмы

Источник материала: Полесская правда



По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, 17 октября коло 15 часов 55-летний пинчанин, управляя автомобилем «Рено Эспейс», двигался в направлении п. Садовый Пинского района. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия, не справился с управлением. Автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся.

В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован. В ГАИ отметили, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Проводится проверка.

Уважаемые участники дорожного движения! ГАИ призывает не забывать про использование ремней безопасности. Как показывает практика, будучи зафиксированным и плотно прижатым ремнём к креслу, тело человека находится в бережливых тисках. Водитель при резком манёвре или после удара с хорошо затянутым ремнём имеет возможность управлять автомобилем и бороться с ситуацией до последнего. Как бы ни крутило, ни било, ни переворачивало автомобиль на дороге или вне её, сиденье и ремень удерживают тело в максимально защищенном положении вдали от крыши, стоек кузова, передней панели. Задумайтесь… Ремень безопасности спасает жизнь!