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Конфеты с кишечной палочкой выявили в продаже в Ошмянах

18.10.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Конфеты с кишечной палочкой выявили в продаже в Ошмянах

Конфеты с бактериями группы кишечной палочки продавались в Ошмянах. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Конфеты российского производства продавались в одном из торговых объектов Ошмян. Нарушения были выявлены во время проверки при проведении испытаний в аккредитованной лаборатории.

«Было установлено несоответствие конфет требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям. В конфетах обнаружено наличие бактерий группы кишечной палочки, что не допускается», — отметили в отделе госнадзора. Причины такого несоответствия могут быть различные: от сырья до нарушений, связанных технологическим процессом упаковки и хранения.

По результатам проверки выдано предписание о запрете к реализации опасных конфет. На территории Беларуси прекращено действие декларации о соответствии. Эти конфеты также внесены в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории страны. Ознакомиться с ним можно на сайте Госстандарта.

Для быстрого реагирования и принятия мер по пресечению обращения опасной продукции проинформированы контролирующие органы.

Фото: носит иллюстративный характер
https://www.belta.by
 
 
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Конфеты с бактериями группы кишечной палочки продавались в Ошмянах. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лиды Гродненской областной инспекции...
 
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