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Два брата подожгли сено около дома в Дрибинском районе - четырехлетний малыш погиб

18.10.2019 18:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Дрибинском районе в огне погиб 4-летний мальчик, сообщает Следственный комитет. Они со старшим братом играли во дворе дома со спичками и подожгли сено.


Два рулона соломы загорелись во дворе дома в агрогородке Черневка сегодня, 18 октября, около 14.00. Пятилетний мальчик прибежал в дом к матери и сказал о пожаре. Когда пожар начали тушить, в соломе обнаружили тело младшего сына.

По предварительной информации, братья играли со спичками как раз между рулонами соломы и подожгли их. Все обстоятельства произошедшего выясняет следствие.

 
 
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