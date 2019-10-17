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Два брата подожгли сено около дома в Дрибинском районе - четырехлетний малыш погиб
Источник материала: Tut.by
В Дрибинском районе в огне погиб 4-летний мальчик,
Два рулона соломы загорелись во дворе дома в агрогородке Черневка сегодня, 18 октября, около 14.00. Пятилетний мальчик прибежал в дом к матери и сказал о пожаре. Когда пожар начали тушить, в соломе обнаружили тело младшего сына.
По предварительной информации, братья играли со спичками как раз между рулонами соломы и подожгли их. Все обстоятельства произошедшего выясняет следствие.
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Мальчики играли со спичками.
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