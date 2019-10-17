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С путепровода возле ЖД вокзала упал человек. Говорят - спрыгнул сам, но это не точно

18.10.2019 21:06 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О ситуации сообщили читатели. Инцидент произошёл сегодня, 18 октября 2019 года вечером на путепроводе по ул. Ленина у ЖД вокзала.

С путепровода возле ЖД вокзала упал человек. Говорят - спрыгнул сам, но это не точно

видео - ВК Онлайн Брест

По нашим сведениям, парень доставлен в областную больницу, ему требуется операция.

В МЧС позвонила девушка, которая наблюдала, как водитель такси отговаривал парня прыгать. Но не получилось. Всё произошло примерно в 18.35, по крайней мере, в это время зафиксирован звонок спасателям.

 
Теги: Брест
 
 
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  О ситуации сообщили читатели. Инцидент произошёл сегодня, 18 октября 2019 года вечером на путепроводе по ул. Ленина у ЖД вокзала. видео - ВК Онлайн Брест По нашим...
 
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