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С путепровода возле ЖД вокзала упал человек. Говорят - спрыгнул сам, но это не точно
18.10.2019 21:06 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О ситуации сообщили читатели. Инцидент произошёл сегодня, 18 октября 2019 года вечером на путепроводе по ул. Ленина у ЖД вокзала.
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По нашим сведениям, парень доставлен в областную больницу, ему требуется операция.
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