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В России при пожаре в многоквартирном доме погибли семеро, в том числе пять детей

19.10.2019 12:00 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ростове Ярославской области этой ночью при пожаре в многоквартирном доме погибли пятеро детей и двое взрослых. Еще несколько детей пострадали, они находятся в больнице.


Фото: sledcom.ru

По данным МЧС, пожар произошел после четырех часов утра. В доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. м. Из дома было эвакуировано 25 человек.

Во время пожара погибли пятеро детей и двое взрослых, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Ростовского района Сергея Шокина.

«Найден еще один фрагмент тела взрослого, таким образом, количество жертв увеличилось до семи», — сказал он.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Причина пожара пока не установлена.

 
 
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В Ростове Ярославской области этой ночью при пожаре в многоквартирном доме погибли пятеро детей и двое взрослых. Еще несколько детей пострадали, они находятся в...
 
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