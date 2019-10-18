|
В России при пожаре в многоквартирном доме погибли семеро, в том числе пять детей
Источник материала: Tut.by
В Ростове Ярославской области этой ночью при пожаре в многоквартирном доме погибли пятеро детей и двое взрослых. Еще несколько детей пострадали, они находятся в больнице.
По данным МЧС, пожар произошел после четырех часов утра. В доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. м. Из дома было эвакуировано 25 человек.
Во время пожара погибли пятеро детей и двое взрослых, сообщает
«Найден еще один фрагмент тела взрослого, таким образом, количество жертв увеличилось до семи», — сказал он.
Следственный комитет РФ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ростове Ярославской области этой ночью при пожаре в многоквартирном доме погибли пятеро детей и двое взрослых. Еще несколько детей пострадали, они находятся в...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)