В Бресте за два дня с высотки и путепровода сбросились двое мужчин, один погиб

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня утром возле одного из домов по улице Сальников в Бресте было обнаружено тело 49-летнего мужчины . По сообщению была направлена следственно-оперативная группа, которая предварительно установила, что тот выпал из окна квартиры с 10 этажа.





По словам официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, признаков применения к мужчине насилия не установлено. Известно, что погибший злоупотреблял спиртным.

А вчера вечером с путепровода на железнодорожном вокзале упал молодой человек 18 лет . ЧП произошло примерно в половине седьмого. Дмитрий Иванюк сообщил, что парень получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу. По словам очевидцев, юноша хотел свести счеты с жизнью. Сожалел, что упал не на рельсы.

Брестским ОСК по обоим фактам проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.