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В Бресте за два дня с высотки и путепровода сбросились двое мужчин, один погиб

19.10.2019 14:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня утром возле одного из домов по улице Сальников в Бресте было обнаружено тело 49-летнего мужчины. По сообщению была направлена следственно-оперативная группа, которая предварительно установила, что тот выпал из окна квартиры с 10 этажа.

В Бресте за два дня с высотки и путепровода сбросились двое мужчин, один погиб

По словам официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, признаков применения к мужчине насилия не установлено. Известно, что погибший злоупотреблял спиртным.

А вчера вечером с путепровода на железнодорожном вокзале упал молодой человек 18 лет. ЧП произошло примерно в половине седьмого. Дмитрий Иванюк сообщил, что парень получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу. По словам очевидцев, юноша хотел свести счеты с жизнью. Сожалел, что упал не на рельсы.

Брестским ОСК по обоим фактам проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
Теги: Брест
 
 
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