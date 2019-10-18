|
В Бресте за два дня с высотки и путепровода сбросились двое мужчин, один погиб
19.10.2019 14:40 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня утром возле одного из домов по улице Сальников в Бресте
По словам официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, признаков применения к мужчине насилия не установлено. Известно, что погибший злоупотреблял спиртным.
А вчера вечером
Брестским ОСК по обоим фактам проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром возле одного из домов по улице Сальников в Бресте было обнаружено тело 49-летнего мужчины. По сообщению была направлена следственно-оперативная...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)