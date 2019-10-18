Установлены факты хищения на железной дороге

Источник материала: Газета Авангард





За прошедший период года на территории обслуживания стрелковой команды на ст. Гомель-Нечетный Военизированной охраны Белорусской железной дороги на участке Гомель-Буда-Кошелево и Гомель-Василевичи-Хойники совершены хищения имущества.

В марте этого года на перегоне ст. Центролит – ст. Прибор на 293 км была вскрыта путевая коробка, крышка которой закрывалась на один навесной специальный замок. Похищен и путевой трансформатор. В мае на 5 км ст. Гомель-Северный украдена перемычка и поврежден трансформатор, а в июне на ст. Центролит (285 км) обнаружена кража трех люков и крышек от кабельной канализации связи. К сожалению, лица, совершившие данные хищения, не установлены.

Однако в апреле на ст. Гомель-Северный при проведении профилактических мероприятий работниками оперативного караула стрелковой команды на ст. Гомель-Нечетный были задержаны два жителя областного центра, похитившие лом черных металлов из вагона поезда, в июне – трое правонарушителей, позарившихся на отрезок рельса. В прудковском парке ст. Гомель в том же месяце не удалось уйти еще двоим лицам, их «добыча» – также отрезок рельса, предназначавшийся для ремонта ж/д полотна.

Кроме того, повреждения принадлежащему железной дороге имуществу были зафиксированы на ж/д вокзале г. Буда-Кошелево, где мужчина из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, умышленно разбил стекло входной двери вокзала (материальный ущерб составил 27 руб. 74 коп.). В отношении хулигана возбуждено уголовное дело. Что-то подобное произошло на ст. Демехи: разбито стекло кассы вокзала.

На участке обслуживания не обошлось без травматизма. В июле текущего года на перегоне Ипуть-Сож грузовым поездом причинены телесные повреждения гомельчанину, а в августе произошли два несчастных случая с необратимыми последствиями: дизель-поездом сообщением Гомель-Калинковичи смертельно травмирован житель Речицы, от электропоезда не смогла убежать женщина на переезде о.п. Еремино: пыталась проехать на велосипеде на запрещающий сигнал светофора.

Соблюдайте правила нахождения возле ж/д путей:

✓ переходите их только в установленных местах, пользуясь для этого пешеходными мостами и дорожками, подземными тоннелями, переездами, оборудованными световой и звуковой сигнализацией. Переход путей в неустановленном месте является административным правонарушением (ст. 18.3 ч. 5 КоАП);

✓ перед переходом ж/д пути убедитесь в отсутствии движущегося подвижного состава с обеих сторон;

✓ подойдя к ж/д переезду, внимательно следите за световой и звуковой сигнализацией, положением шлагбаума, а при их нерабочем состоянии переходите пути, убедившись в отсутствии поезда;

✓ не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепку для прохода через путь;

✓ не сидите на рельсах, краях платформ и в других местах близ ж/д полотна;

✓ не стойте на платформе ближе 2 м от ее края во время движения поезда, а также не ходите вдоль ж/д полотна.

Помните: остановить поезд – это не то, что остановить автомашину. Его тормозной путь составляет от 1000 м в зависимости от скорости и веса.

Елена БЕЛКО