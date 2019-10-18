В Германии задержали группу белорусов: их подозревают в кражах на 500 тысяч евро

Источник материала: Tut.by

Немецкая полиция в сотрудничестве с французской жандармерией, чешскими властями, платформой EMPACT и Европолом пресекла деятельность занимавшейся кражей грузов преступной группы, состоящей из граждан Беларуси, сообщает Европейское полицейское агентство (Европол).



Фото: Павел Мурашко

Отмечается, что организованная преступная группа (ОПГ) похищала грузы из фур, которые останавливались на парковках и площадках для отдыха водителей.

По данным Европола, злоумышленники действовали в основном вдоль немецкого автобана А7 недалеко от столицы федеральной земли Нижняя Саксония Ганновера. Только в одной Нижней Саксонии они предположительно ответственны почти за 60 случаев краж. Общий ущерб от хищений составил более 500 тысяч евро.

Департамент полиции Нижней Саксонии с декабря 2018 года вел расследование в отношении группы, состоящей как минимум из шести белорусов.

В ходе расследования обмен информацией через Европол показал, что группа несет ответственность за ранее совершенные хищения во Франции. Правоохранителям также стало ясно, что злоумышленники въехали в Евросоюз специально с целью совершения преступлений.

В дополнение к нескольким автомобилям члены ОПГ имели различные грузовые автомобили для погрузки похищенного непосредственно на месте преступления и вывоза его за границу.

По информации Европола, 10 октября четыре члена организованной преступной группировки, включая ее предполагаемого главаря, были пойманы с поличным в Германии. В ходе ареста был задержан грузовик с украденными телевизорами. Расследование уголовного дела продолжается.