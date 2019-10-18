ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Германии задержали группу белорусов: их подозревают в кражах на 500 тысяч евро

19.10.2019 16:26 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Немецкая полиция в сотрудничестве с французской жандармерией, чешскими властями, платформой EMPACT и Европолом пресекла деятельность занимавшейся кражей грузов преступной группы, состоящей из граждан Беларуси, сообщает Европейское полицейское агентство (Европол).


Фото: Павел Мурашко

Отмечается, что организованная преступная группа (ОПГ) похищала грузы из фур, которые останавливались на парковках и площадках для отдыха водителей.

По данным Европола, злоумышленники действовали в основном вдоль немецкого автобана А7 недалеко от столицы федеральной земли Нижняя Саксония Ганновера. Только в одной Нижней Саксонии они предположительно ответственны почти за 60 случаев краж. Общий ущерб от хищений составил более 500 тысяч евро.

Департамент полиции Нижней Саксонии с декабря 2018 года вел расследование в отношении группы, состоящей как минимум из шести белорусов.

В ходе расследования обмен информацией через Европол показал, что группа несет ответственность за ранее совершенные хищения во Франции. Правоохранителям также стало ясно, что злоумышленники въехали в Евросоюз специально с целью совершения преступлений.

В дополнение к нескольким автомобилям члены ОПГ имели различные грузовые автомобили для погрузки похищенного непосредственно на месте преступления и вывоза его за границу.

По информации Европола, 10 октября четыре члена организованной преступной группировки, включая ее предполагаемого главаря, были пойманы с поличным в Германии. В ходе ареста был задержан грузовик с украденными телевизорами. Расследование уголовного дела продолжается.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организованная преступная группа похищала грузы из фур, которые останавливались на парковках и площадках для отдыха водителей.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Установлены факты хищения на железной дороге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика