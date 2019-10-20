Борисовские следователи устанавливают обстоятельства двух особо тяжких преступлений, совершенных в один день в райцентре

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По сообщению о первом из них следователи, сотрудники милиции и эксперт выехали утром. Поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов города тела 35-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Проведен осмотр места происшествия, подворовой обход соседей и иные первоначальные следственные действия.

По факту совершения убийства следователи возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса). На причастность к совершению преступления отрабатываются лица, накануне находившееся в указанном доме, в том числе 64-летний хозяин.

Через несколько часов следственно-оперативная группа выбыла в другой конец города, где в одном из частных домов медицинскими работниками была констатирована смерть 20-летнего молодого человека.

В ходе осмотра места происшествия, тела погибшего и иных следственных действий получены сведения о криминальном характере произошедшего.

Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления задержан 18-летний местный житель.

По данным следствия, оба молодых человека находились в указанном доме в гостях. В ходе распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в результате которой подозреваемый нанес потерпевшему руками и ногами повреждения, от которых тот скончался.

С целью установления фактических обстоятельств по обоим фактам созданы следственные группы. Следователи продолжают работу с задержанными, свидетелями, проводят комплекс следственных и процессуальных действий. Назначены исследования по изъятым следам, предметам и иным вещественным доказательствам, производство которых выполняется специалистами УГКСЭ по Минской области.

Окончательная квалификация произошедшим событиям и их участникам будет дана по результатам расследования.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног