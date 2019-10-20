Во время пожара в Дрогичинском районе погибли мать с сыном

Источник материала: Tut.by

Во время пожара в трехквартирном доме городского поселка Антополь, Дрогичинского района, погибли два человека, сообщает МЧС .

Огонь в доме на улице Советской разгорелся в ночь с воскресенья на понедельник. Когда на место прибыли спасатели в квартире наблюдалось плотное задымление. В жилых комнатах на полу в бессознательном состоянии работники МЧС обнаружили 79-летнюю хозяйку и ее 44-летнего сына. Их вынесли на улицу и передали медикам. К сожалению, реанимационные мероприятия результатов не дали. Мама и сын погибли.

Причина пожара устанавливается.