На Витебщине в выходные произошло два ДТП на железной дороге: один человек погиб, второй - в больнице

Источник материала: Tut.by

В минувшие выходные на железной дороге в Витебской области произошло два ДТП. Один человек погиб, второй — в больнице, сообщает МВД.





Около половины седьмого вечера 19 октября на железнодорожном перегоне Подсвилье — Крулевщизна под грузовой поезд Молодечно — Полоцк попал 72-летний житель Глубокского района. Мужчина ехал по переезду на велосипеде, на сигналы машиниста локомотива не реагировал. Он погиб.

В первом часу ночи 21 октября недалеко от станции Жефарово в Поставском районе под товарняк попал 23-летний житель деревни Лучай. Парень находился на путях и также не слышал звуковые сигналы. Сейчас он в больнице.

По двум происшествиям проводятся проверки.

С начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 86 несчастных случаев, из них 58 — со смертельным исходом, сообщает МВД.