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На Витебщине в выходные произошло два ДТП на железной дороге: один человек погиб, второй - в больнице
Источник материала: Tut.by
В минувшие выходные на железной дороге в Витебской области произошло два ДТП. Один человек погиб, второй — в больнице,
Около половины седьмого вечера 19 октября на железнодорожном перегоне Подсвилье — Крулевщизна под грузовой поезд Молодечно — Полоцк попал 72-летний житель Глубокского района. Мужчина ехал по переезду на велосипеде, на сигналы машиниста локомотива не реагировал. Он погиб.
В первом часу ночи 21 октября недалеко от станции Жефарово в Поставском районе под товарняк попал 23-летний житель деревни Лучай. Парень находился на путях и также не слышал звуковые сигналы. Сейчас он в больнице.
По двум происшествиям проводятся проверки.
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На Витебщине в выходные произошло два ДТП на железной дороге: один человек погиб, второй - в больнице
Одно ДТП произошло в Глубокском районе, второе - в Поставском.
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