Лебедь запутался в рыболовной леске на озере в Могилеве. Птицу освободили

Источник материала: Tut.by

В Могилеве спасателям пришлось вызволять лебедя — он запутался в рыболовной леске, сообщили в МЧС. С птицей сейчас все хорошо.

Спасателей вызвали в полдень в воскресенье, 20 октября: примерно в 100 метрах от берега озера Броды в районе улицы Заречной в рыболовной леске запутался лебедь.

Работники МЧС в гидрокостюмах на надувном плоту подплыли к птице и при помощи ножа освободили ее от рыболовной лески и блесны. Птица не пострадала.







