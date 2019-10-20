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Лебедь запутался в рыболовной леске на озере в Могилеве. Птицу освободили
Источник материала: Tut.by
В Могилеве спасателям пришлось вызволять лебедя — он запутался в рыболовной леске,
Спасателей вызвали в полдень в воскресенье, 20 октября: примерно в 100 метрах от берега озера Броды в районе улицы Заречной в рыболовной леске запутался лебедь.
Работники МЧС в гидрокостюмах на надувном плоту подплыли к птице и при помощи ножа освободили ее от рыболовной лески и блесны. Птица не пострадала.
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Леску пришлось разрезать ножом.
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