Источник материала: Кричевская жизнь

16 октября, в 21.52, в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о горении покрышек на бывшей территории ОАО «Кричев­цемент­ношифер» (старый завод) по ул. ­Зеленой.

По прибытии подразделений районного отдела по ЧС к мес­ту вызова происходило открытое горение покрышек на площади 200 м кв. на отдельно расположенной площадке, огороженной бетонным забором. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 11 единиц техники, в том числе из Черикова, Мстиславля, Климовичей и Костюковичей.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – поджог.

РОЧС.











