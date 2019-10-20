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Рассматриваемая версия – поджог
21.10.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
16 октября, в 21.52, в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о горении покрышек на бывшей территории ОАО «Кричевцементношифер» (старый завод) по ул. Зеленой.
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16 октября, в 21.52, в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о горении покрышек на бывшей территории ОАО «Кричевцементношифер» (старый
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