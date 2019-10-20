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Рассматриваемая версия – поджог

21.10.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

16 октября, в 21.52, в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о горении покрышек на бывшей территории ОАО «Кричев­цемент­ношифер» (старый завод) по ул. ­Зеленой.
По прибытии подразделений районного отдела по ЧС к мес­ту вызова происходило открытое горение покрышек на площади 200 м кв. на отдельно расположенной площадке, огороженной бетонным забором. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 11 единиц техники, в том числе из Черикова, Мстиславля, Климовичей и Костюковичей.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – поджог.
РОЧС.

Рассматриваемая версия – поджог

Рассматриваемая версия – поджог

Рассматриваемая версия – поджог

 
 
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16 октября, в 21.52, в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о горении покрышек на бывшей территории ОАО «Кричев­цемент­ношифер» (старый
 
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