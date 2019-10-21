В украинском селе разбился вертолет: погиб экс-министр

Источник материала: Tut.by

Днем 21 октября в украинском селе Тарасенково разбился вертолет, которым управлял экс-министр аграрной политики и продовольствия страны Тарас Кутовой.



Фото: npu.gov.ua

Крушение случилось в Полтавской области на территории приусадебного участка частного домохозяйства. В результате аварии погиб пилот, сообщили в Нацполиции.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Погибшим пилотом оказался бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко телеканалу «112 Украина» .



Фото: facebook.com/pavlo.rozenko

Тарасу Кутовому было 43 года. Он занимал пост министра аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016 года по ноябрь 2018-го. У мужчины осталось двое детей.