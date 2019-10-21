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В украинском селе разбился вертолет: погиб экс-министр
Источник материала: Tut.by
Днем 21 октября в украинском селе Тарасенково разбился вертолет, которым управлял экс-министр аграрной политики и продовольствия страны Тарас Кутовой.
Крушение случилось в Полтавской области на территории приусадебного участка частного домохозяйства. В результате аварии погиб пилот,
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Погибшим пилотом оказался бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко телеканалу
Тарасу Кутовому было 43 года. Он занимал пост министра аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016 года по ноябрь 2018-го. У мужчины осталось двое детей.
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Днем 21 октября в украинском селе Тарасенково разбился вертолет, которым управлял экс-министр аграрной политики и продовольствия страны Тарас Кутовой.
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