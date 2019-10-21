В Минске из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок

Источник материала: Tut.by

В одном из домов на столичной улице Шаранговича из окна выпал маленький ребенок. Об этом TUT.BY сообщили читатели, информацию подтвердили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось около 19 часов 21 октября.

Ребенку три года. По предварительным данным, он выпал из открытого окна. Малыша доставили в больницу, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В милиции обращают внимание, что это не первый случай за последнее время, и просят взрослых обеспечивать безопасные условия для детей.