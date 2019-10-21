Борисовчанка инсценировала кражу чужого телефона для приобретения спиртного

Источник материала: Единство

По имеющейся информации, на железнодорожном вокзале девушка познакомилась с 38-летним жителем города Крупки и тут же пригласила мужчину к себе домой. Вечер сопровождался распитием крепких алкогольных напитков. После непродолжительной беседы гость уснул, а хозяйка решила продолжить веселье в питейном заведении города.

По предварительной информации, женщина присвоила мобильный телефон и деньги спящего друга. Уже будучи при финансах, отправилась на такси в увеселительное заведение. Залогом за поездку стал чужой мобильный телефон. Девушка заверила водителя, что скоро вернется с деньгами.

Борисовчанке, находящейся в изрядном подпитии, пришла в голову идея позвонить в милицию и сообщить, что водитель такси украл ее телефон. При этом она была уверена: ей и телефон вернут, и за такси не придется платить.

Но ввести в заблуждение правоохранителей ей так и не удалось. Сотрудники милиции выяснили, что телефон и вовсе краденный. Мобильное устройство и часть денег изъяты. К слову, большую часть она уже успела потратить на алкоголь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Кража»). Борисовчанке грозит до 4 лет лишения свободы. Проводится расследование.