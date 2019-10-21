В Осло вооруженный преступник на угнанной «скорой помощи» сбил прохожих

Источник материала: Tut.by

В Осло вооруженный мужчина угнал машину «скорой помощи» и сбил на ней нескольких человек, сообщает Reuters .



Фото: Reuters

В погоне за преступником был задействован вертолет, полиция применила оружие. Мужчина был задержан, при этом не получив критических для жизни ранений.

По данным телеканала NRK , от действий мужчины пострадали женщина с детской коляской и пожилая пара. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние не уточняется.

Мотивы действий преступника пока неясны.