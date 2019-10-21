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В Осло вооруженный преступник на угнанной «скорой помощи» сбил прохожих
Источник материала: Tut.by
В Осло вооруженный мужчина угнал машину «скорой помощи» и сбил на ней нескольких человек, сообщает
В погоне за преступником был задействован вертолет, полиция применила оружие. Мужчина был задержан, при этом не получив критических для жизни ранений.
По данным телеканала
Мотивы действий преступника пока неясны.
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В погоне за преступником был задействован вертолет, полиция применила оружие. Мужчина был задержан, при этом не получив критических для жизни ранений.
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