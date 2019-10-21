|
Устанавливаются личности молодых людей из пиццерии
22.10.2019 18:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливает личность молодых людей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливает личность молодых людей. 12.10.2019 около 00:30 находились в пиццерии по пр. Машерова, 15а. Гражданам, которым...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)