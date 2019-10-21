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Устанавливаются личности молодых людей из пиццерии

22.10.2019 18:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливает личность молодых людей.

Устанавливаются личности молодых людей из пиццерии


12.10.2019 около 00:30 находились в пиццерии по пр. Машерова, 15а.

Устанавливаются личности молодых людей из пиццерии


Гражданам, которым что-либо известно об указанных лицах, просьба сообщить по телефонам:.+375(29)7207426, р.т. 27-59-21, м.т. дежурного 823-65-90, либо по телефону 102.

Устанавливаются личности молодых людей из пиццерии

 
Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливает личность молодых людей. 12.10.2019 около 00:30 находились в пиццерии по пр. Машерова, 15а. Гражданам, которым...
 
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