Девочка упала на парапет подъезда, к месту происшествия выехали спасатели и скорая

Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент имел место сегодня, 22 октября 2019 года в городе Бресте на ул. Московской дом номе 374 во втором подъезде около 16.20





Как туда попал ребёнок - очевидцы не уточнили. Предполагают падение с высоты. К месту происшествия выехали спасатели с медики.





По предварительной информации - спасти не удалось, девочка погибла. На место происшествия приехали сотрудники УВД и Следственного комитета. Подробная информация будет позже.