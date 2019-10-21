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Девочка упала на парапет подъезда, к месту происшествия выехали спасатели и скорая
22.10.2019 18:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инцидент имел место сегодня, 22 октября 2019 года в городе Бресте на ул. Московской дом номе 374 во втором подъезде около 16.20
Как туда попал ребёнок - очевидцы не уточнили. Предполагают падение с высоты. К месту происшествия выехали спасатели с медики.
По предварительной информации - спасти не удалось, девочка погибла. На место происшествия приехали сотрудники УВД и Следственного комитета. Подробная информация будет позже.
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