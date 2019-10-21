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В Брестской крепости вновь обнаружен арсенал боеприпасов времён Великой Отечественной войны

22.10.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Брестской крепости вновь обнаружен арсенал боеприпасов времён Великой Отечественной войны
В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» при проведении земляных работ вновь обнаружен крупный арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Сообщение об опасной находке поступило в милицию сегодня, 22 октября, от сотрудников ОАО «Брестреставрация», которые обнаружили пять гранат Ф-1. На место происшествия незамедлительно выбыли военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5526, которые нашли еще 268 аналогичных гранат и 240 взрывателей. Сейчас специалисты вывозят арсенал на полигон для уничтожения.


В Брестской крепости вновь обнаружен арсенал боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Напомним, это уже третья с начала реконструкции Восточного форта опасная находка. 7 октября на этом участке было обнаружено 174 авиабомбы (класса АО-15 и АО-10), четыре взрывателя и одна граната, а вчера, 21 октября, обнаружены граната и артиллерийский снаряд.

В Брестской крепости вновь обнаружен арсенал боеприпасов времён Великой Отечественной войны

МВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним!

По информации УВД Брестского облисполкома.

 
 
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