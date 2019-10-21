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В Брестской крепости вновь обнаружен арсенал боеприпасов времён Великой Отечественной войны
22.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сообщение об опасной находке поступило в милицию сегодня, 22 октября, от сотрудников ОАО «Брестреставрация», которые обнаружили пять гранат Ф-1. На место происшествия незамедлительно выбыли военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5526, которые нашли еще 268 аналогичных гранат и 240 взрывателей. Сейчас специалисты вывозят арсенал на полигон для уничтожения.
Напомним, это уже третья с начала реконструкции Восточного форта опасная находка.
МВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним!
По информации УВД Брестского облисполкома.
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