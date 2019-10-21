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Тело 15-летней девочки найдено на козырьке подъезда в Бресте (официально)
22.10.2019 20:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По информации Следственного комитета, погибший подросток жил в квартире, расположенной на девятом этаже дома.
Тело девочки-подростка
Инцидент произошел днем во вторник 22 октября на улице Московской областного центра.
"Тело пятнадцатилетней девочки было обнаружено с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты", – сказал Иванюк.
По его словам, погибший подросток жил в квартире, расположенной на девятом этаже данного дома.
В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и эксперты.
Иванюк уточнил, что Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по факту начата проверка, обстоятельства трагедии устанавливаются.
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По информации Следственного комитета, погибший подросток жил в квартире, расположенной на девятом этаже дома. Тело девочки-подростка было обнаружено на...
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