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Тело 15-летней девочки найдено на козырьке подъезда в Бресте (официально)

22.10.2019 20:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По информации Следственного комитета, погибший подросток жил в квартире, расположенной на девятом этаже дома.

Тело девочки-подростка было обнаружено на бетонном козырьке многоэтажного дома в Бресте, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел днем во вторник 22 октября на улице Московской областного центра.

"Тело пятнадцатилетней девочки было обнаружено с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты", – сказал Иванюк.

По его словам, погибший подросток жил в квартире, расположенной на девятом этаже данного дома.

Тело 15-летней девочки найдено на козырьке подъезда в Бресте (официально)

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и эксперты.

Иванюк уточнил, что Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по факту начата проверка, обстоятельства трагедии устанавливаются.

 
Теги: Брест
 
 
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  По информации Следственного комитета, погибший подросток жил в квартире, расположенной на девятом этаже дома. Тело девочки-подростка было обнаружено на...
 
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