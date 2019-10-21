Тело 15-летней девочки найдено на козырьке подъезда в Бресте (официально)

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации Следственного комитета, погибший подросток жил в квартире, расположенной на девятом этаже дома.

Тело девочки-подростка было обнаружено на бетонном козырьке многоэтажного дома в Бресте, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел днем во вторник 22 октября на улице Московской областного центра.

"Тело пятнадцатилетней девочки было обнаружено с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты", – сказал Иванюк.

По его словам, погибший подросток жил в квартире, расположенной на девятом этаже данного дома.





В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и эксперты.

Иванюк уточнил, что Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по факту начата проверка, обстоятельства трагедии устанавливаются.