﻿ В Национальном аэропорту «Минск» минские таможенники пресекли вывоз из страны 77 единиц банкнот и ценных бумаг времен Российской империи. 21.by
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В Национальном аэропорту «Минск» минские таможенники пресекли вывоз из страны 77 единиц банкнот и ценных бумаг времен Российской империи

25.10.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Культурные ценности перемещала в чемодане 62-летняя жительница Воложинского района, которая следовала из Минска в США с пересадкой в Амстердаме. Женщина выбрала для следования «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. Но при досмотре багажа таможенники обнаружили среди личных вещей 83 единицы банкнот и ценных бумаг.

Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории из 83 обнаруженных предметов 77 относятся к категории культурных ценностей и являются банкнотами 1914-1919 гг. и ценными бумагами 1866-1917 гг. Российской империи.

В Национальном аэропорту «Минск» минские таможенники пресекли вывоз из страны 77 единиц банкнот и ценных бумаг времен Российской империи

В Национальном аэропорту «Минск» минские таможенники пресекли вывоз из страны 77 единиц банкнот и ценных бумаг времен Российской империи

Вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии разрешительного документа, выдаваемого в Республике Беларусь Министерством культуры, и с учетом обязательного декларирования. Подобного заключения у гражданки не было.

По данному факту Минской региональной таможней проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларуси «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Минская региональная таможня,Татьяна Линник

 
Теги: Минск
 
 
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При осуществлении таможенного контроля в столичном аэропорту сотрудники Минской региональной таможни предотвратили незаконный вывоз из страны 77 единиц банкнот...
 
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