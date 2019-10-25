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В Могилеве пропала 60-летняя женщина - она может нуждаться в медпомощи
Источник материала: Tut.by
В Могилеве ищут 60-летнюю женщину. 23 октября Светлана Петровна Крупенкова ушла из дома на улице Гагарина в неизвестном направлении и пропала,
Была одета: леопардовые лосины, синие шлепанцы, серая кофта.
Приметы: рост 156−163 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Особые приметы: на правой руке не разгибаются два пальца.
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Пенсионерка ушла из дома 23 октября в неизвестном направлении.
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