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В Могилеве пропала 60-летняя женщина - она может нуждаться в медпомощи

25.10.2019 10:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве ищут 60-летнюю женщину. 23 октября Светлана Петровна Крупенкова ушла из дома на улице Гагарина в неизвестном направлении и пропала, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран». Женщина может нуждаться в медицинской помощи.


Фото: ПСО «Симуран»

Была одета: леопардовые лосины, синие шлепанцы, серая кофта.

Приметы: рост 156−163 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Особые приметы: на правой руке не разгибаются два пальца.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Светланы Крупенковой, просят позвонить по телефонам (+375 29) 222−10−19 или 102.

 
Теги: Могилев
 
 
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