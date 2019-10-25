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В Брестском районе работниками МЧС спасено 20 тонн соломы

25.10.2019 10:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

24 октября в 18-04 спасателям поступило сообщение о загорании соломы в деревне Бульково Брестского района.

В Брестском районе работниками МЧС спасено 20 тонн соломы

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что в поле горит отдельно стоящая скирда соломы, принадлежащая местному предприятию.

В Брестском районе работниками МЧС спасено 20 тонн соломы

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате происшествия работниками МЧС совместно с сотрудниками предприятия спасено 20 тонн соломы, огнем уничтожено 10 тонн. Причина пожара устанавливается.

В Брестском районе работниками МЧС спасено 20 тонн соломы

Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем.

 
 
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  24 октября в 18-04 спасателям поступило сообщение о загорании соломы в деревне Бульково Брестского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было...
 
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