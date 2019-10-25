|
В Брестском районе работниками МЧС спасено 20 тонн соломы
25.10.2019 10:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
24 октября в 18-04 спасателям поступило сообщение
Когда подразделения
Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате происшествия работниками МЧС совместно с сотрудниками предприятия спасено 20 тонн соломы, огнем уничтожено 10 тонн. Причина пожара устанавливается.
Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 октября в 18-04 спасателям поступило сообщение о загорании соломы в деревне Бульково Брестского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)