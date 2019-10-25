В Брестском районе работниками МЧС спасено 20 тонн соломы

Источник материала: Виртуальный Брест

24 октября в 18-04 спасателям поступило сообщение о загорании соломы в деревне Бульково Брестского района.





Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что в поле горит отдельно стоящая скирда соломы, принадлежащая местному предприятию.





Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате происшествия работниками МЧС совместно с сотрудниками предприятия спасено 20 тонн соломы, огнем уничтожено 10 тонн. Причина пожара устанавливается.





Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем.