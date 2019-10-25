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Житель Вороновского района пытался ввезти в Беларусь 1,5 тыс. лезвий для бритья в тайнике авто

25.10.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Житель Вороновского района пытался ввезти в Беларусь 1,5 тыс. лезвий для бритья в тайнике авто

Житель Вороновского района Гродненской области пытался ввезти в Беларусь в тайнике автомобиля коммерческую партию товара — 1,5 тыс. лезвий для бритья, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Мужчина ехал из Литвы на личном транспорте через пункт пропуска «Бенякони». Во время таможенного контроля водитель заявил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному декларированию. Однако при осмотре в машине был обнаружен тайник. Досмотр подтвердил данные сканограммы: в задней части автомобиля под обшивкой находилось около 1,5 тыс. лезвий для бритья стоимостью более Br3 тыс.

Товар и автомобиль изъяты. Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП (перемещение товаров через границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля).

Житель Вороновского района пытался ввезти в Беларусь 1,5 тыс. лезвий для бритья в тайнике авто

https://www.belta.by

 
 
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Житель Вороновского района Гродненской области пытался ввезти в Беларусь в тайнике автомобиля коммерческую партию товара — 1,5 тыс. лезвий для бритья, сообщили...
 
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