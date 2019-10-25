ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере строительства

25.10.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

По данным следствия, обвиняемый в период времени с ноября 2017 года по июль 2018 год путем обмана под предлогом поставки строительных материалов, производства строительных работ и кладки отопительных печей (каминов) завладел денежными средствами двадцати граждан на общую сумму около 48 тысяч рублей.

Как установлено в ходе расследования, мужчина в указанный период являлся индивидуальным предпринимателем. Информацию о своей деятельности, контактные телефоны размещал в интернете. Он лично выезжал на объект к заказчику, составлял смету на строительные материалы и выполнение работ. В последующем заключался договор, одним из пунктов которого был предусмотрен аванс на закупку материалов. Его сумма зависела от объема строительных работ.

После получения денежных средств от потерпевших предприниматель по различным причинам взятые на себя обязательства не выполнял, на их телефонные звонки не отвечал.

Следователи допросили потерпевших, свидетелей, также исследованы оформленные документы и иные вещественные доказательства.

Собран материал, характеризующий подследственного. Установлено, что мужчина, начиная с 2003 года по 2016 год, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение угонов, хулиганства, краж, повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина меры к возмещению причиненного ущерба не предпринял. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 35-ленего мужчины, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Житель Вороновского района пытался ввезти в Беларусь 1,5 тыс. лезвий для бритья в тайнике авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • куртки джинсовые для мужчин в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика