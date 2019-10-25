Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере строительства

Источник материала: Единство

По данным следствия, обвиняемый в период времени с ноября 2017 года по июль 2018 год путем обмана под предлогом поставки строительных материалов, производства строительных работ и кладки отопительных печей (каминов) завладел денежными средствами двадцати граждан на общую сумму около 48 тысяч рублей.

Как установлено в ходе расследования, мужчина в указанный период являлся индивидуальным предпринимателем. Информацию о своей деятельности, контактные телефоны размещал в интернете. Он лично выезжал на объект к заказчику, составлял смету на строительные материалы и выполнение работ. В последующем заключался договор, одним из пунктов которого был предусмотрен аванс на закупку материалов. Его сумма зависела от объема строительных работ.

После получения денежных средств от потерпевших предприниматель по различным причинам взятые на себя обязательства не выполнял, на их телефонные звонки не отвечал.

Следователи допросили потерпевших, свидетелей, также исследованы оформленные документы и иные вещественные доказательства.

Собран материал, характеризующий подследственного. Установлено, что мужчина, начиная с 2003 года по 2016 год, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение угонов, хулиганства, краж, повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина меры к возмещению причиненного ущерба не предпринял. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног