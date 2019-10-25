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В России солдат открыл стрельбу по сослуживцам: погибли 8 человек

25.10.2019 15:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Забайкальском крае солдат открыл стрельбу на территории воинской части, сообщает РБК. Восемь человек погибли, еще несколько пострадали.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Стрельба произошла в воинской части в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Погибли восемь человек, в том числе солдаты-срочники, есть раненые.

По предварительным данным, солдат открыл стрельбу из-за нервного срыва.

 
 
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По предварительным данным, солдат открыл стрельбу из-за нервного срыва.
 
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