В России солдат открыл стрельбу по сослуживцам: погибли 8 человек

Источник материала: Tut.by

В Забайкальском крае солдат открыл стрельбу на территории воинской части, сообщает РБК . Восемь человек погибли, еще несколько пострадали.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Стрельба произошла в воинской части в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Погибли восемь человек, в том числе солдаты-срочники, есть раненые.

По предварительным данным, солдат открыл стрельбу из-за нервного срыва.