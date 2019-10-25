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В России солдат открыл стрельбу по сослуживцам: погибли 8 человек
Источник материала: Tut.by
В Забайкальском крае солдат открыл стрельбу на территории воинской части, сообщает
Стрельба произошла в воинской части в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края, сообщает
Погибли восемь человек, в том числе солдаты-срочники, есть раненые.
По предварительным данным, солдат открыл стрельбу из-за нервного срыва.
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По предварительным данным, солдат открыл стрельбу из-за нервного срыва.
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