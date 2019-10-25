|
Схватили в последний момент: школьники спасли подругу от падения с крыши в Украине
Источник материала: Tut.by
В украинском Запорожье очевидец снял из окна своего дома невероятное спасение 13-летней школьницы, собиравшейся прыгнуть с крыши. Девочку в последний момент схватили за руки другие подростки, которые удерживали ее около минуты, пока та пыталась забраться назад. К счастью, все обошлось. Мотивы поступка школьницы не разглашаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13-летняя девочка собиралась прыгнуть вниз.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)