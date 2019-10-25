Схватили в последний момент: школьники спасли подругу от падения с крыши в Украине

Источник материала: Tut.by

В украинском Запорожье очевидец снял из окна своего дома невероятное спасение 13-летней школьницы, собиравшейся прыгнуть с крыши. Девочку в последний момент схватили за руки другие подростки, которые удерживали ее около минуты, пока та пыталась забраться назад. К счастью, все обошлось. Мотивы поступка школьницы не разглашаются.