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В Пуховичском районе столкнулись маршрутка и грузовик
Источник материала: БTСильный туман усложняет ситуацию на дороге. Так, сегодня утром в Пуховичском районе столкнулись маршрутка и грузовик. Последний остановился, чтобы пропустить пешеходов. Тем временем водитель микроавтобуса из-за тумана не заметил авто. В результате пострадали восемь человек.
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Сильный туман усложняет ситуацию на дороге. Так, сегодня утром в Пуховичском районе столкнулись маршрутка и грузовик. Последний остановился, чтобы пропустить...
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