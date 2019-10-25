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В Пуховичском районе столкнулись маршрутка и грузовик

25.10.2019 15:24 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Сильный туман усложняет ситуацию на дороге. Так, сегодня утром в Пуховичском районе столкнулись маршрутка и грузовик. Последний остановился, чтобы пропустить пешеходов. Тем временем водитель микроавтобуса из-за тумана не заметил авто. В результате пострадали восемь человек.
 
 
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Сильный туман усложняет ситуацию на дороге. Так, сегодня утром в Пуховичском районе столкнулись маршрутка и грузовик. Последний остановился, чтобы пропустить...
 
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