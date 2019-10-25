На «Белшине» был пожар. Есть информация, что пострадал один из работников

Источник материала: Tut.by

Пожар на «Белшине» произошел сегодня, 25 октября, днем. По предварительной информации, получил ожоги работник предприятия, сообщает МЧС.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 15.26. Возгорание было в подготовительном цехе завода сверхкрупногабаритных шин «Белшины». По предварительной информации, работник получил ожоги в результате загорания резиносмесителя.

Администрация предприятия незамедлительно организовала эвакуацию. Горение транспортерной ленты и серы внутри резиносмесителя оперативно ликвидировали спасатели.

Причина произошедшего устанавливается.