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На «Белшине» был пожар. Есть информация, что пострадал один из работников
Источник материала: Tut.by
Пожар на «Белшине» произошел сегодня, 25 октября, днем. По предварительной информации, получил ожоги работник предприятия,
Сообщение о пожаре спасатели получили в 15.26. Возгорание было в подготовительном цехе завода сверхкрупногабаритных шин «Белшины». По предварительной информации, работник получил ожоги в результате загорания резиносмесителя.
Администрация предприятия незамедлительно организовала эвакуацию. Горение транспортерной ленты и серы внутри резиносмесителя оперативно ликвидировали спасатели.
Причина произошедшего устанавливается.
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Людей эвакуировали, пожар ликвидировали.
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