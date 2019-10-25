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Устанавливается личность мужчины, передвигавшегося на электропоезде «Брест-Барановичи»
25.10.2019 21:00 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестским РОВД устанавливается личность мужчины, передвигавшегося на электропоезде «Брест-Барановичи» от Бреста до остановочного пункта «Кошелево» Брестского района в период времени с 08.50 до 09.20 6 октября текущего года.
Имеющуюся информацию просьба сообщить по телефонам: 8033 331 29 09, 8029 204 98 51, либо телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.
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Брестским РОВД устанавливается личность мужчины, передвигавшегося на электропоезде «Брест-Барановичи» от Бреста до остановочного пункта «Кошелево»...
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