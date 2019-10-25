В ТЦ «Корона» на Кальварийской загорелась печь - произошло задымление

Источник материала: Tut.by

25 октября около 20.30 стали поступать сообщения о задымлении в торговом центре «Корона» на улице Кальварийской в Минске.

Очевидцы сообщили, что из торгового центра эвакуировали посетителей.

Когда спасатели прибыли на место, из помещения шел дым.

Официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Фандо рассказала TUT.BY, что в магазине загорелась печь. Возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.