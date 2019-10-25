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В ТЦ «Корона» на Кальварийской загорелась печь - произошло задымление

25.10.2019 20:57 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 октября около 20.30 стали поступать сообщения о задымлении в торговом центре «Корона» на улице Кальварийской в Минске.

Очевидцы сообщили, что из торгового центра эвакуировали посетителей.

Когда спасатели прибыли на место, из помещения шел дым.

Официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Фандо рассказала TUT.BY, что в магазине загорелась печь. Возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 25 октября около 230.30 стали поступать сообщения о задымлении в торговом центре «Корона» на улице Кальварийской.
 
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