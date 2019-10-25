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В ТЦ «Корона» на Кальварийской загорелась печь - произошло задымление
Источник материала: Tut.by
25 октября около 20.30 стали поступать сообщения о задымлении в торговом центре «Корона» на улице Кальварийской в Минске.
Очевидцы сообщили, что из торгового центра эвакуировали посетителей.
Когда спасатели прибыли на место, из помещения шел дым.
Официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Фандо рассказала TUT.BY, что в магазине загорелась печь. Возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.
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В Минске 25 октября около 230.30 стали поступать сообщения о задымлении в торговом центре «Корона» на улице Кальварийской.
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