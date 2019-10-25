В Слониме на пожаре погибла женщина

Источник материала: Tut.by

Утром 25 октября спасателям сообщили о пожаре в квартире трехквартирного жилого дома в Слониме на улице Садовой.

В результате пожара была повреждена кровля и перекрытия, уничтожено имущество в квартире. Под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружено тело, предположительно, хозяйки дома.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.