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В Слониме на пожаре погибла женщина

26.10.2019 12:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 25 октября спасателям сообщили о пожаре в квартире трехквартирного жилого дома в Слониме на улице Садовой.

В результате пожара была повреждена кровля и перекрытия, уничтожено имущество в квартире. Под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружено тело, предположительно, хозяйки дома.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

 
 
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Причина пожара устанавливается.
 
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