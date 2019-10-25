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В Слониме на пожаре погибла женщина
Источник материала: Tut.by
Утром 25 октября
В результате пожара была повреждена кровля и перекрытия, уничтожено имущество в квартире. Под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружено тело, предположительно, хозяйки дома.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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Причина пожара устанавливается.
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