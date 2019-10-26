В Светлогорске женщина упала с парапета в реку - доставали спасатели

Источник материала: Tut.by

Ночью в Светлогорске женщина упала с парапета в реку. Подробности спасательной операции рассказали в МЧС.



Фото: МЧС

Инцидент произошел ночью 27 октября недалеко от ресторана «Ксарт».

По предварительным данным, молодая женщина стояла на парапете, разделяющем тротуар и Березину. В какой -то момент она не удержалась, потеряла равновесие и упала в воду с трехметровой высоты.

Прибывшие на место работники МЧС с помощью спасательной веревки и штурмовой лестницы достали женщину из воды. С переохлаждением пострадавшую увезли в больницу.