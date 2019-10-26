|
В Светлогорске женщина упала с парапета в реку - доставали спасатели
Источник материала: Tut.by
Ночью в Светлогорске женщина упала с парапета в реку. Подробности спасательной операции
Инцидент произошел ночью 27 октября недалеко от ресторана «Ксарт».
По предварительным данным, молодая женщина стояла на парапете, разделяющем тротуар и Березину. В какой -то момент она не удержалась, потеряла равновесие и упала в воду с трехметровой высоты.
Прибывшие на место работники МЧС с помощью спасательной веревки и штурмовой лестницы достали женщину из воды. С переохлаждением пострадавшую увезли в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В какой -то момент она не удержалась, потеряла равновесие и упала в воду с трехметровой высоты.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)