В Лидском районе парень сбил сотрудника ГАИ, чтобы помешать отвезти своего пьяного отца на освидетельствование

Источник материала: Вороновская газета





Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

По данным следствия, 26 октября около 13.55 сотрудники ГАИ в одной из деревень Лидского района заметили подозрительный автомобиль Volkswagen Transporter. В ходе его остановки и последующей проверки установлено, что у 58-летнего водителя документов при себе не было. Также от него исходил запах алкоголя. Мужчине было предложено проехать для дальнейшего освидетельствования.

Во время движения сотрудников ГАИ «подрезал» автомобиль Audi под управлением 23-летнего сына водителя Volkswagen. Преградив дорогу, он пытался воспрепятствовать доставлению отца на освидетельствование и совершил наезд на одного из сотрудников ГАИ. Ему причинены телесные повреждения.

С места происшествия мужчина скрылся, однако вскоре был задержан.

Следователями осмотрено место происшествия, а также автомобиль, которым управлял 23-летний мужчина, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изъята запись видеорегистратора служебного автомобиля ГАИ.

Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Телеграм-канал УСК