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Устанавливается личность парня, который может быть причастен к краже в баре "Лофт"

27.10.2019 19:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность парня, который в ночь с 18.10.2019 на 19.10.2019 находился в баре "Лофт" по адресу: г. Брест, ул. Советская, 73 и может быть причастен к совершению кражи.

Устанавливается личность парня, который может быть причастен к краже в баре "Лофт"

При наличии информации о данном лице сообщить по телефону:

+375336288833 Александр Сергеевич

 
Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность парня, который в ночь с 18.10.2019 на 19.10.2019 находился в баре "Лофт" по адресу: г. Брест, ул....
 
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