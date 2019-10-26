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Устанавливается личность парня, который может быть причастен к краже в баре "Лофт"
27.10.2019 19:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность парня, который в ночь с 18.10.2019 на 19.10.2019 находился в баре "Лофт" по адресу: г. Брест, ул. Советская, 73 и может быть причастен к совершению кражи.
При наличии информации о данном лице сообщить по телефону:
+375336288833 Александр Сергеевич
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