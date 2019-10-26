Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность парня, который в ночь с 18.10.2019 на 19.10.2019 находился в баре "Лофт" по адресу: г. Брест, ул. Советская, 73 и может быть причастен к совершению кражи.





При наличии информации о данном лице сообщить по телефону:

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