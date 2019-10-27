В Пинске горел магазин аккумуляторов

Источник материала: Полесская правда



Как сообщил корреспонденту pinsknews.by старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, минувшим днем в Пинске по ул. Карла Маркса произошло возгорание в торговом павильоне, принадлежащем частному предприятию, где продавались аккумуляторы и моторные масла.







К моменту прибытия двух пожарных расчетов на место вызова, огонь потух сам, а в помещении магазина оставалось лишь небольшое задымление. Однако огонь успел повредить ноутбук и кассовый аппарат, также закопчены стены и потолок магазина. Стоит отметить, что в этот день в торговом объекте был выходной.

Фото предоставлено Пинским ГРОЧС