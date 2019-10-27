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В Пинске горел магазин аккумуляторов
28.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
К моменту прибытия двух пожарных расчетов на место вызова, огонь потух сам, а в помещении магазина оставалось лишь небольшое задымление. Однако огонь успел повредить ноутбук и кассовый аппарат, также закопчены стены и потолок магазина. Стоит отметить, что в этот день в торговом объекте был выходной.
Фото предоставлено Пинским ГРОЧС
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