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В Пинске горел магазин аккумуляторов

28.10.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске горел магазин аккумуляторов
Как сообщил корреспонденту pinsknews.by старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, минувшим днем в Пинске по ул. Карла Маркса произошло возгорание в торговом павильоне, принадлежащем частному предприятию, где продавались аккумуляторы и моторные масла.

В Пинске горел магазин аккумуляторов
 В Пинске горел магазин аккумуляторов

К моменту прибытия двух пожарных расчетов на место вызова, огонь потух сам, а в помещении магазина оставалось лишь небольшое задымление. Однако огонь успел повредить ноутбук и кассовый аппарат, также закопчены стены и потолок магазина. Стоит отметить, что в этот день в торговом объекте был выходной.

Фото предоставлено Пинским ГРОЧС

 
 
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> Как сообщил корреспонденту pinsknews.by старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский,...
 
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