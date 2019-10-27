На Гомельщине в лесу потерялись два пенсионера

Источник материала: Tut.by

Теплая погода манит грибников в лес. И вот результат последних дней — на Гомельщине заблудились сразу два человека. Одну пенсионерку не могут найти уже четвертый день, сообщили в МЧС.



Фото: Иван Яриванович

85-летняя жительница Житковичского района ушла в лес недалеко от деревни Остранка еще 25 октября. С тех пор ее ищут милиция, работники МЧС, местные жители. Пока женщину не обнаружили.

Продолжаются поиски и 82-летнего жителя Наровлянского района. 26 октября пенсионер ушел в лес у деревни Вербовичи.