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На Гомельщине в лесу потерялись два пенсионера
Источник материала: Tut.by
Теплая погода манит грибников в лес. И вот результат последних дней — на Гомельщине заблудились сразу два человека. Одну пенсионерку не могут найти уже четвертый день,
85-летняя жительница Житковичского района ушла в лес недалеко от деревни Остранка еще 25 октября. С тех пор ее ищут милиция, работники МЧС, местные жители. Пока женщину не обнаружили.
Продолжаются поиски и 82-летнего жителя Наровлянского района. 26 октября пенсионер ушел в лес у деревни Вербовичи.
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Теплая погода манит грибников в лес. И вот результат последних дней - на Гомельщине заблудились сразу два человека. Одну пенсионерку не могут найти уже четвертый...
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