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Мужчина отказался уезжать с дачи, за это его привязали к дереву

28.10.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мужчина отказался уезжать с дачи, за это его привязали к дереву

В Гродно поругались супруги, которым пошёл уже шестой десяток лет. Граждане развелись ещё в прошлом десятилетии, но жили вместе в общей квартире.

Однако относительно недавно женщина сдружилась с молодыми людьми 1989 года рождения, с которыми периодически выпивала. В какой-то момент вся эта компания приняла решение, что бывший супруг новой знакомой лишний в квартире и высказали ему «пожелание» покинуть помещение. Мужчина решил не конфликтовать и уехал жить на дачу в Гродненский район. Однако и этого было мало: бывшая супруга со своими новыми друзьями отправилась на дачу и стали выживать потерпевшего и оттуда. С первого раза окончательно добиться цели не получилось… Уже на другой день, а именно в минувший четверг, подозреваемые вновь пришли на дачу.

Бывший муж сам открыл дверь незваным гостям, женщина же решила лично не участвовать в процессе. После десятиминутной беседы мужчина отказался покидать дачу, тогда злоумышленники попросили его показать дорогу к железнодорожной станции. По пути подозреваемые набросились на бывшего главу развалившейся семьи, привязали его скотчем к дереву, а позже убежали.

Потерпевший примерно через час освободился самостоятельно, добрался до соседей по дачам и с их телефона сообщил о случившемся в милицию. Правоохранители установили местонахождение подозреваемых, они скрывались на съёмной квартире в областном центре, там были и задержаны. Их противоправному поведению дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Незаконное лишение свободы.
 
УВД Гродненского облисполкома
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно поругались супруги, которым пошёл уже шестой десяток лет. Граждане развелись ещё в прошлом десятилетии, но жили вместе в общей квартире. Однако...
 
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