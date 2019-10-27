На перегоне под Клецком мужчина попал под поезд и лишился ноги

Источник материала: Tut.by

Утром 26 октября на железнодорожном перегоне между станциями Тимковичи и Клецк мужчина попал под поезд и получил тяжелую травму. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел утром в субботу, примерно в 11.25. Под товарный состав попал 52-летний житель Брестской области. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

«Мужчина лишился нижней конечности и был доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка. В МВД уточнили, что с начала года на железной дороге Беларуси произошло 87 несчастных случаев. В результате 58 человек погибли, а еще 29 получили травмы.