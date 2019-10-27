Детская шалость с огнём могла стать причиной пожара в хозпостройке, где погибло две свиньи

Источник материала: Полесская правда



Как сообщил корреспонденту pinsknews.by старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, за прошедшую неделю на территории Пинска и Пинского района зарегистрировано 2 пожара.



23 октября пожар произошел в деревне Малая Плотница в хозяйственной постройке, принадлежащей 42-летнему местному жителю. Огнеборцам еще предстоит выяснить точную причину возгорания, но уже сейчас специалисты в качестве основной версии рассматривают детскую шалость с огнем со стороны сына хозяина. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество, находящееся в хозяйственном строении, погибло две свиньи.



– Всего с начала года на территории Пинска и района произошло 59 пожаров, из них 15 пожаров – в Пинске и 44 – в районе. В огне погибло 4 человека, – привел цифры неутешительной статистики Олег Червяковский и добавил, что на территории Брестской области с начала года произошло 772 пожара, в огне погибло 48 человек. В целом в стране в этот же период произошло 5 130 пожаров, в огне погибло 363 человека, 348 человек травмировано, уничтожено 1 171 строение и 4 580 повреждено. При чрезвычайных ситуациях спасено 642 человека.

Пинский ГРОЧС напоминает! Напомните детям об опасности игр со спичками, храните спички в недоступных для детей местах, не разрешайте пользоваться газовыми приборами, повторите с ребенком номера телефонов пожарной службы: 101 и 112.

Фото предоставлено Пинским ГРОЧС