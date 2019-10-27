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В Мозыре сразу после сделки задержали крупного продавца наркотиков

28.10.2019 14:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре сразу после сделки по продаже наркотиков задержали 36-летнего местного жителя, сообщает МВД.


Дома и в автомобилях у мужчины нашли и изъяли крупную сумму денег в рублях и долларах, два пистолета, электронные весы, полимерные пакеты с порошкообразным веществом общей массой более 450 грамм.


Согласно заключению экспертов порошок, который мужчина сбыл в этот день, содержит в своем составе амфетамин — особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях.


В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

 
 
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В дальнейшем по месту жительства мужчины, а также в автомобилях обнаружена и изъята крупная сумма денег в рублях и долларах, два пистолета, электронные весы,...
 
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