В Мозыре сразу после сделки задержали крупного продавца наркотиков

Источник материала: Tut.by

В Мозыре сразу после сделки по продаже наркотиков задержали 36-летнего местного жителя, сообщает МВД.





Дома и в автомобилях у мужчины нашли и изъяли крупную сумму денег в рублях и долларах, два пистолета, электронные весы, полимерные пакеты с порошкообразным веществом общей массой более 450 грамм.





Согласно заключению экспертов порошок, который мужчина сбыл в этот день, содержит в своем составе амфетамин — особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях.





В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.