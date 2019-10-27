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На перекрестке возле г.п. Вороново произошло ДТП (фото)
28.10.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня около 11.00 на перекрестке автодорог Вороново-Германишки столкнулись две иномарки. Водитель «Ауди-80», двигавшийся в сторону райцентра, нарушил Правила дорожного движения и не уступил дорогу «Фольксваген Фаэтон», обладающему преимущественным правом проезда перекрестка. В результате бокового столкновения «Фольксваген» оказался на обочине встречного движения, а «Ауди» — в кювете попутного. Водитель «Ауди», житель д. Германишки, с телесными повреждениями доставлен в хирургическое отделение Вороновской ЦРБ.
По факту ДТП проводится проверка.
Галина ШЛЕМПО.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Сегодня около 11.00 на перекрестке автодорог Вороново-Германишки столкнулись две иномарки. Водитель «Ауди-80», двигавшийся в сторону райцентра, нарушил Правила...
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