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Во Франции 84-летний сторонник «Национального фронта» открыл стрельбу у мечети. Есть пострадавшие
Источник материала: Tut.by
В Байонне на юго-западе Франции 84-летний мужчина открыл стрельбу возле мечети в понедельник, 28 октября. По предварительным данным, ранены двое человек. Подозреваемый задержан. Об этом
По данным газеты, возле мечети прозвучало четыре выстрела и была подожжена машина. Огонь открыл мужчина в возрасте 84 лет. Пострадавшим — 74 года и 78 лет. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Они были госпитализированы. Один из пострадавших получил ранение в шею, другой — в руку.
В районе нападения были также обнаружены один или два газовых баллона и канистра с горючим, пишет Sud-Ouest.
Как сообщили в префектуре, в 15.20 мужчина попытался поджечь дверь мечети. Когда двое человек его заметили, он в них выстрелил. Перед тем как скрыться, он поджег машину.
Подозреваемого задержали в коммуне Сен-Мартен-де-Сеньян в соседнем департаменте Ланды. По данным AFP, задержан мужчина был рядом со своим домом. Как сообщили в префектуре, нападавшего зовут Клод С.
Агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщает, что Клод С. в 2015 году выдвигался на местных выборах от крайне правого «Национального фронта» (ныне — «Национальное объединение»).
Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен назвала случившееся «терактом». «Теракт, произошедший в Байонне, — это неслыханный поступок, который полностью противоречит ценностям нашего движения. За такого рода преступления нужно судить по всей строгости закона», — написала глава французских крайне правых в своем твиттере.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер выразил солидарность с мусульманской общиной после нападения. «Произошедшее возмущает каждого из нас», —
Район вокруг мечети перекрыли. На место выехал мэр города и супрефект.
Позднее стало известно, что в Байонну также направился госсекретарь при МВД Лоран Нуньес — «чтобы выразить поддержку мусульманской общине» города.
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В районе нападения были также обнаружены один или два газовых баллона и канистра с горючим.
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