Во Франции 84-летний сторонник «Национального фронта» открыл стрельбу у мечети. Есть пострадавшие

Источник материала: Tut.by

В Байонне на юго-западе Франции 84-летний мужчина открыл стрельбу возле мечети в понедельник, 28 октября. По предварительным данным, ранены двое человек. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает издание Sud-Ouest.

По данным газеты, возле мечети прозвучало четыре выстрела и была подожжена машина. Огонь открыл мужчина в возрасте 84 лет. Пострадавшим — 74 года и 78 лет. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Они были госпитализированы. Один из пострадавших получил ранение в шею, другой — в руку.

В районе нападения были также обнаружены один или два газовых баллона и канистра с горючим, пишет Sud-Ouest.

Как сообщили в префектуре, в 15.20 мужчина попытался поджечь дверь мечети. Когда двое человек его заметили, он в них выстрелил. Перед тем как скрыться, он поджег машину.

Подозреваемого задержали в коммуне Сен-Мартен-де-Сеньян в соседнем департаменте Ланды. По данным AFP, задержан мужчина был рядом со своим домом. Как сообщили в префектуре, нападавшего зовут Клод С.

Агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщает, что Клод С. в 2015 году выдвигался на местных выборах от крайне правого «Национального фронта» (ныне — «Национальное объединение»).

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен назвала случившееся «терактом». «Теракт, произошедший в Байонне, — это неслыханный поступок, который полностью противоречит ценностям нашего движения. За такого рода преступления нужно судить по всей строгости закона», — написала глава французских крайне правых в своем твиттере.

L’attentat commis contre la mosquée de #Bayonne est un acte inqualifiable absolument contraire à toutes les valeurs portées par notre mouvement. Ces crimes doivent être traités avec la sévérité la plus totale. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 28, 2019

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер выразил солидарность с мусульманской общиной после нападения. «Произошедшее возмущает каждого из нас», — написал он в своем твиттере.

Район вокруг мечети перекрыли. На место выехал мэр города и супрефект.

Позднее стало известно, что в Байонну также направился госсекретарь при МВД Лоран Нуньес — «чтобы выразить поддержку мусульманской общине» города.