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В Шумилинском районе мужчину убили в лесу, когда он возвращался с женой со сбора ягод

29.10.2019 07:34 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Шумилинском районе произошло убийство в лесу: муж с женой собирали ягоды, а когда уже шли домой, на главу семьи напал с ножом знакомый семьи, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

Трагедия произошла днем 25 октября. 32-летняя женщина со своим 37-летним мужем собирали ягоды в лесу. Когда они уже вышли из леса, увидели, что возле их машины стоит 41-летний знакомый.

Возникла ссора, и знакомый нанес главе семьи ножевые ранения. Женщина убежала, а нападавший скрылся. Позже милиция задержала его в Городокском районе.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

 
 
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В Шумилинском районе произошло убийство в лесу: муж с женой собирали ягоды, а когда уже шли домой, на главу семьи напал с ножом знакомый семьи.
 
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