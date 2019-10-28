В Шумилинском районе мужчину убили в лесу, когда он возвращался с женой со сбора ягод

Источник материала: Tut.by

В Шумилинском районе произошло убийство в лесу: муж с женой собирали ягоды, а когда уже шли домой, на главу семьи напал с ножом знакомый семьи, сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

Трагедия произошла днем 25 октября. 32-летняя женщина со своим 37-летним мужем собирали ягоды в лесу. Когда они уже вышли из леса, увидели, что возле их машины стоит 41-летний знакомый.

Возникла ссора, и знакомый нанес главе семьи ножевые ранения. Женщина убежала, а нападавший скрылся. Позже милиция задержала его в Городокском районе.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.